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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Редмонд 68
1:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Кенеди 2
Коста 45
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
1 марта 2016, 22:45 МСК
1.03.2016, 22:45 МСК
вторник
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Клозе
Тимм Клозе
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
61
25
Пинту
Иво Пинту
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
90
27
Теттей
Александер Теттей
36
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
68'
68'
90
10
Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
23
Ольссон
Мартин Ольссон
28
О'Нил
Гари О'Нил
18
Дорранс
Грэм Дорранс
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
36
Кенеди
Роберт Кенеди
2'
2'
69
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
60
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
10
Азар
Эден Азар
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
21
Матич
Неманья Матич
90
8
Оскар
Оскар
90
14
Траоре
Бертран Траоре
60
19
Коста
Диего Коста
45'
45'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
6
Баба
Абдул Рахман Баба
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
22
Виллиан
Виллиан
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
18
Реми
Лоик Реми
7
Пато
Пато