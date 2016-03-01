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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Дринкуотер 31
Кинг 45
2:2
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 12
Гарднер 50
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
1 марта 2016, 22:45 МСК
1.03.2016, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
79
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
63
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
31'
31'
90
10
Кинг
Энди Кинг
45'
45'
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
63
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
33
Инлер
Гекхан Инлер
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Честер
Джеймс Честер
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
50'
50'
83
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
12'
12'
90
18
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
16
Гамбоа
Кристиан Гамбоа
30
Сандро
Сандро
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
20
Притчард
Алекс Притчард
10
Аничебе
Виктор Аничебе
17
Ламберт
Рики Ламберт