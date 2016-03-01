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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кук 31
Афобе 79
2:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
1 марта 2016, 22:45 МСК
1.03.2016, 22:45 МСК
вторник
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
31'
31'
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
90
10
Градель
Макс Градель
85
8
Артер
Гарри Артер
66
17
Кинг
Джошуа Кинг
70
20
Афобе
Беник Афобе
79'
79'
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
5
Элфик
Томми Элфик
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй
28
Граббан
Льюис Граббан
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
35
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
10
Мане
Садио Мане
90
7
Лонг
Шейн Лонг
70
28
Остин
Чарли Остин
60
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
15
Мартина
Куко Мартина
8
Дэвис
Стивен Дэвис
11
Тадич
Душан Тадич
4
Класи
Йорди Класи
19
Пелле
Грациано Пелле