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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Жестеде 80
1:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Мори 6
Леннон 30
Лукаку 60
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
1 марта 2016, 22:45 МСК
1.03.2016, 22:45 МСК
вторник
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
6
Кларк
Киран Кларк
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
71
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
66
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
31
Банн
Марк Банн
5
Окоре
Жорес Окоре
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
25
Хиль
Карлес Хиль
17
Верету
Жордан Верету
39
Жестеде
Руди Жестеде
80'
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
25
Мори
Рамиро Мори
6'
6'
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
73
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
81
20
Баркли
Росс Баркли
90
12
Леннон
Аарон Леннон
30'
30'
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
88
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
60'
60'
90
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
5
Стоунс
Джон Стоунс
21
Осман
Леон Осман
9
Коне
Аруна Коне
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
14
Ниасс
Умар Ниасс