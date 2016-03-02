Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Кэмпбелл 15
1:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Раутледж 33
Уилльямс 75
АПЛ, 28 тур
АПЛ,
28 тур
Англия
2 марта 2016, 22:45 МСК
2.03.2016, 22:45 МСК
среда
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
90
11
Озил
Месут Озил
90
17
Санчес
Алексис Санчес
75
12
Жиру
Оливье Жиру
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
15'
15'
64
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
20
Фламини
Матье Фламини
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
75'
75'
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
2
Амат
Жорди Амат
90
35
Кингсли
Стивен Кингсли
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
33'
33'
90
8
Фер
Лерой Фер
71
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
45
24
Корк
Джек Корк
90
10
Айю
Андре Айю
90
18
Гомис
Бафетимби Гомис
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
33
Фернандес
Федерико Фернандес
22
Ранхель
Анхель Ранхель
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
56
Фултон
Джей Фултон
58
Барроу
Моду Барроу
9
Палоски
Альберто Палоски