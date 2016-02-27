Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Гарднер 12
Доусон 20
Бераино 31
3:2
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Уикхэм 49
Уикхэм 80
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
27 февр. 2016, 20:30 МСК
27.02.2016, 20:30 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
20'
20'
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
12'
12'
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
75
11
Брант
Крис Брант
44
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
87
18
Бераино
Саидо Бераино
31'
31'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
4
Честер
Джеймс Честер
30
Сандро
Сандро
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
20
Притчард
Алекс Притчард
10
Аничебе
Виктор Аничебе
17
Ламберт
Рики Ламберт
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
80
28
Ледли
Джо Ледли
81
22
Матч
Джордон Матч
90
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
45
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
49'
80'
49', 80'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Йединак
Майл Йединак
10
Боласи
Янник Боласи
29
Шамах
Маруан Шамах
16
Гэйл
Дуайт Гэйл