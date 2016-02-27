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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
27 февр. 2016, 18:00 МСК
27.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
16
Аке
Натан Аке
90
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
57
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
11
Амрабат
Нордин Амрабат
83
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
5
Предль
Себастьян Предль
2
Ньом
Аллан Ньом
25
Холебас
Хосе Холебас
22
Абди
Альмен Абди
4
Суарес
Марио Суарес
21
Анья
Икечи Анья
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
23
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
85
8
Артер
Гарри Артер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
20
Афобе
Беник Афобе
74
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
5
Элфик
Томми Элфик
4
Гослинг
Дэн Гослинг
10
Градель
Макс Градель
12
Итурбе
Хуан Итурбе
27
Мюррэй
Гленн Мюррэй