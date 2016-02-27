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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Арнаутович 51
Арнаутович 56
2:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Бакуна 79
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
27 февр. 2016, 18:00 МСК
27.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
2
Бардсли
Филлип Бардсли
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
21
Имбула
Жанелли Имбула
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
71
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
56'
51'
56'
51'
89
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
71
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
23
Дионатан
Дионатан
7
Айрленд
Стивен Айрленд
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
11
Хоселу
Хоселу
Астон Вилла
мин
31
Банн
Марк Банн
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
21
Хаттон
Алан Хаттон
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
79'
79'
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
58
17
Верету
Жордан Верету
77
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
4
Ричардс
Майка Ричардс
6
Кларк
Киран Кларк
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
39
Жестеде
Руди Жестеде
32
Грин
Андре Грин