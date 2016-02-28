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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Шадли 70
Роуз 77
2:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Палоски 19
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
28 февр. 2016, 17:05 МСК
28.02.2016, 17:05 МСК
воскресенье
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
77'
77'
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
75
10
Кейн
Гарри Кейн
84
11
Ламела
Эрик Ламела
63
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
70'
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
25
Онома
Джошуа Онома
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
75
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
83
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
90
9
Палоски
Альберто Палоски
19'
19'
88
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
8
Фер
Лерой Фер
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис