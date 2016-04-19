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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Анита 31
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 14
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
19 апр. 2016, 21:45 МСК
19.04.2016, 21:45 МСК
вторник
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
36
Дамметт
Пол Дамметт
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
8
Анита
Вурнон Анита
31'
31'
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
90
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
81
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
9
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
55
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
41
Вудман
Фредди Вудман
10
Де Йонг
Сим Де Йонг
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
12
Шелви
Джонджо Шелви
16
Ааронс
Роландо Ааронс
10
Савье
Анри Савье
45
Митрович
Александар Митрович
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
4
Компани
Венсан Компани
90
20
Мангала
Эльяким Мангала
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
42
Туре
Яя Туре
73
6
Фернандо
Фернандо
90
16
Делф
Фабиан Делф
68
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
15
Навас
Хесус Навас
84
16
Агуэро
Серхио Агуэро
14'
14'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
23
Отаменди
Николас Отаменди
25
Фернандиньо
Фернандиньо
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
14
Бони
Вильфрид Бони
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо