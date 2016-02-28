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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 29
Рэшфорд 32
Эррера 65
3:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уэлбек 40
Озил 69
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
28 февр. 2016, 17:05 МСК
28.02.2016, 17:05 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
30
Варела
Гильермо Варела
90
21
Эррера
Андер Эррера
65'
65'
90
5
Рохо
Маркос Рохо
55
17
Блинд
Дейли Блинд
90
7
Депай
Мемфис Депай
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
8
Мата
Хуан Мата
90
35
Лингард
Джесси Лингард
90
39
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
29'
32'
29', 32'
80
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
51
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
11
Янузай
Аднан Янузай
44
Перейра
Андреас Перейра
47
Уэйр
Джеймс Уэйр
49
Райли
Джо Райли
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
70
11
Озил
Месут Озил
69'
69'
90
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
40'
40'
83
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
63
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
3
Гиббс
Киран Гиббс
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
12
Жиру
Оливье Жиру
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
45
Ивоби
Алекс Ивоби