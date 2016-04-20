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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ориги 43
Сахо 45
Старридж 61
Коутиньо 76
4:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
20 апр. 2016, 22:00 МСК
20.04.2016, 22:00 МСК
среда
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
45'
45'
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
81
21
Лейва
Лукас Лейва
90
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
76'
76'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
66
27
Ориги
Дивок Ориги
43'
43'
54
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
4
Туре
Коло Туре
35
Стюарт
Кевин Стюарт
44
Смит
Брэд Смит
24
Аллен
Джо Аллен
15
Старридж
Даниэль Старридж
61'
33
Айб
Джордон Айб
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
62
25
Мори
Рамиро Мори
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
46
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
20
Баркли
Росс Баркли
58
12
Леннон
Аарон Леннон
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
21
Осман
Леон Осман
17
Бешич
Мухамед Бешич
15
Клеверли
Том Клеверли
50
Деулофеу
Жерар Деулофеу
14
Ниасс
Умар Ниасс