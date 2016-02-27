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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Ульоа 89
1:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
27 февр. 2016, 18:00 МСК
27.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
78
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
70
20
Оказаки
Синджи Оказаки
69
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
89'
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
24
Дайер
Натан Дайер
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Клозе
Тимм Клозе
90
24
Беннетт
Райан Беннетт
90
25
Пинту
Иво Пинту
90
27
Теттей
Александер Теттей
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
90
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
82
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
23
Ольссон
Мартин Ольссон
28
О'Нил
Гари О'Нил
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
11
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд