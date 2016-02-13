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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
0:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 69
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
13 февр. 2016, 18:00 МСК
13.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
67
7
Бриттон
Леон Бриттон
73
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
61
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
90
9
Палоски
Альберто Палоски
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
8
Фер
Лерой Фер
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
86
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
63
4
Класи
Йорди Класи
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
7
Лонг
Шейн Лонг
69'
69'
90
19
Пелле
Грациано Пелле
74
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
2
Соареш
Седрик Соареш
3
Йошида
Мая Йошида
11
Тадич
Душан Тадич
10
Мане
Садио Мане
20
Хуанми
Хуанми
28
Остин
Чарли Остин