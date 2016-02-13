Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Брэди 54
Хулахан 65
2:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Пайет 74
Нобл 76
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
13 февр. 2016, 18:00 МСК
13.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
1
Радди
Джон Радди
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Клозе
Тимм Клозе
90
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
65'
65'
85
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
10
Джером
Кэмерон Джером
84
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
76
12
Брэди
Робби Брэди
54'
54'
90
Запасные
13
Радд
Деклан Радд
23
Ольссон
Мартин Ольссон
25
Пинту
Иво Пинту
18
Дорранс
Грэм Дорранс
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
11
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
22
Бирам
Сэм Бирам
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Сонг
Александр Сонг
62
16
Нобл
Марк Нобл
76'
76'
90
27
Пайет
Димитри Пайет
74'
74'
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
70
11
Валенсия
Эннер Валенсия
62
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
20
Мозес
Виктор Мозес
41
Браун
Маркус Браун
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
29
Эменике
Эммануэль Эменике
40
Парфитт-Уильямс
Джэр Парфитт-Уильямс