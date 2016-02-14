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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Ихеначо 74
1:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 53
Эриксен 83
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
14 февр. 2016, 19:15 МСК
14.02.2016, 19:15 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
74
4
Компани
Венсан Компани
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
6
Фернандо
Фернандо
66
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
90
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
26
Демикелис
Мартин Демикелис
11
Коларов
Александар Коларов
59
Целина
Берсант Целина
79
Гарсия
Ману Гарсия
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
74'
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
83'
83'
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
81
7
Сон
Хын-Мин Сон
72
10
Кейн
Гарри Кейн
53'
53'
89
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
11
Ламела
Эрик Ламела