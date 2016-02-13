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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 14
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
13 февр. 2016, 18:00 МСК
13.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
82
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
15
Клеверли
Том Клеверли
58
20
Баркли
Росс Баркли
90
12
Леннон
Аарон Леннон
74
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
Запасные
24
Ховард
Тим Ховард
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
21
Осман
Леон Осман
9
Коне
Аруна Коне
11
Миральяс
Кевин Миральяс
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Честер
Джеймс Честер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
57
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
14'
14'
72
18
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
15
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
8
Гарднер
Крейг Гарднер
11
Брант
Крис Брант
30
Сандро
Сандро
20
Притчард
Алекс Притчард
10
Аничебе
Виктор Аничебе