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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Адебайор 45
1:2
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Дини 16
Дини 82
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
13 февр. 2016, 18:00 МСК
13.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
15
Йединак
Майл Йединак
90
22
Матч
Джордон Матч
73
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
45'
45'
90
21
Уикхэм
Коннор Уикхэм
45
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
3
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
38
Боатенг
Хайрэм Боатенг
29
Шамах
Маруан Шамах
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
90
29
Капу
Этьенн Капу
71
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
11
Амрабат
Нордин Амрабат
62
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
82'
16'
82'
16'
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
25
Холебас
Хосе Холебас
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
22
Абди
Альмен Абди
4
Суарес
Марио Суарес
17
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Анья
Икечи Анья