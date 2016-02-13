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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 5
Педро 9
Виллиан 16
Педро 59
Траоре 82
5:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Таунсенд 88
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
13 февр. 2016, 20:30 МСК
13.02.2016, 20:30 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
26
Терри
Джон Терри
37
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
10
Азар
Эден Азар
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
21
Матич
Неманья Матич
90
22
Виллиан
Виллиан
16'
16'
79
7
Педро
Педро
9'
59'
9', 59'
90
19
Коста
Диего Коста
5'
5'
60
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
6
Баба
Абдул Рахман Баба
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
14
Траоре
Бертран Траоре
82'
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
36
Кенеди
Роберт Кенеди
18
Реми
Лоик Реми
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
88'
88'
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
66
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
46
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
45
Митрович
Александар Митрович
70
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
14
Коулбэк
Джек Коулбэк
29
Ривьер
Эммануэль Ривьер
10
Савье
Анри Савье
28
Думбия
Сейду Думбия
17
Перес
Айосе Перес