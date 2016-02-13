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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Ритчи 57
1:3
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Имбула 9
Афеллай 52
Хоселу 55
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
13 февр. 2016, 18:00 МСК
13.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Грэм Скотт
Грэм Скотт
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
45
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
75
7
Пью
Марк Пью
45
8
Артер
Гарри Артер
90
20
Афобе
Беник Афобе
90
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
57'
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
17
Кинг
Джошуа Кинг
12
Итурбе
Хуан Итурбе
28
Граббан
Льюис Граббан
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
45
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
53
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
21
Имбула
Жанелли Имбула
9'
9'
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
52'
52'
86
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
23
Дионатан
Дионатан
7
Айрленд
Стивен Айрленд
9
Одемвингие
Питер Одемвингие
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
11
Хоселу
Хоселу
55'