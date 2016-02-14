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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:6
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Старридж 16
Милнер 25
Джан 58
Ориги 63
Клайн 65
Туре 71
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
14 февр. 2016, 17:05 МСК
14.02.2016, 17:05 МСК
воскресенье
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
31
Банн
Марк Банн
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
85
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
66
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
90
17
Верету
Жордан Верету
90
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
58
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
21
Хаттон
Алан Хаттон
6
Кларк
Киран Кларк
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
45
Дэвис
Кейнан Дэвис
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
71'
71'
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
65'
65'
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
25'
25'
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
66
23
Джан
Эмре Джан
58'
58'
90
15
Старридж
Даниэль Старридж
16'
16'
62
11
Фирмино
Роберто Фирмино
74
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
19
Колкер
Стивен Колкер
38
Фланаган
Джон Фланаган
35
Стюарт
Кевин Стюарт
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
33
Айб
Джордон Айб
27
Ориги
Дивок Ориги
63'