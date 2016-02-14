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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
Уолкотт 70
Уэлбек 90
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 45
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
14 февр. 2016, 15:00 МСК
14.02.2016, 15:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
46
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
34
Коклен
Франсис Коклен
61
11
Озил
Месут Озил
90
14
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
83
12
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
21
Чамберс
Калум Чамберс
20
Фламини
Матье Фламини
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
70'
23
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90'
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
83
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
61
9
Варди
Джейми Варди
45'
45'
90
26
Марез
Рияд Марез
58
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
30
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер