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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 13
1:1
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Данн 47
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2016, 18:00 МСК
6.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
87
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
61
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
13'
13'
90
10
Айю
Андре Айю
90
9
Палоски
Альберто Палоски
88
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
8
Фер
Лерой Фер
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
47'
47'
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
72
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
45
15
Йединак
Майл Йединак
90
22
Матч
Джордон Матч
90
25
Адебайор
Эммануэль Адебайор
86
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
12
МакКарти
Алекс МакКарти
4
Хангеланд
Бреде Хангеланд
34
Келли
Мартин Келли
38
Боатенг
Хайрэм Боатенг
29
Шамах
Маруан Шамах
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
43
Кайкай
Салли Кайкай