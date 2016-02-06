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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лукаку 11
Коулмен 28
Леннон 42
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2016, 18:00 МСК
6.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
62
25
Имбула
Жанелли Имбула
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
62
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
76
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
2
Бардсли
Филлип Бардсли
7
Айрленд
Стивен Айрленд
9
Одемвингие
Питер Одемвингие
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич
11
Хоселу
Хоселу
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
28'
28'
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90
20
Баркли
Росс Баркли
87
12
Леннон
Аарон Леннон
42'
42'
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
11'
11'
76
Запасные
36
Станек
Индржих Станек
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
21
Осман
Леон Осман
9
Коне
Аруна Коне
11
Миральяс
Кевин Миральяс
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу