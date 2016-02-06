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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Триппьер 65
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2016, 18:00 МСК
6.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Роджер Ист
Роджер Ист
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
65'
65'
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
22
Шадли
Насер Шадли
61
15
Дайер
Эрик Дайер
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
72
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
2
Уокер
Кайл Уокер
3
Роуз
Дэнни Роуз
28
Кэрролл
Том Кэрролл
8
Мэйсон
Райан Мэйсон
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
54
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
16
Аке
Натан Аке
90
22
Абди
Альмен Абди
45
4
Суарес
Марио Суарес
45
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
5
Предль
Себастьян Предль
25
Холебас
Хосе Холебас
8
Бехрами
Валон Бехрами
21
Анья
Икечи Анья
11
Амрабат
Нордин Амрабат
9
Дини
Трой Дини