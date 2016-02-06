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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2016, 20:30 МСК
6.02.2016, 20:30 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
4
Класи
Йорди Класи
90
10
Мане
Садио Мане
56
7
Лонг
Шейн Лонг
90
19
Пелле
Грациано Пелле
72
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
15
Мартина
Куко Мартина
11
Тадич
Душан Тадич
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
20
Хуанми
Хуанми
28
Остин
Чарли Остин
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
61
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Сонг
Александр Сонг
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
30
Антонио
Майкл Антонио
73
20
Мозес
Виктор Мозес
61
11
Валенсия
Эннер Валенсия
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
17
О'Брайен
Джой О'Брайен
22
Бирам
Сэм Бирам
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
29
Эменике
Эммануэль Эменике