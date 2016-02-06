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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Митрович 33
1:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2016, 18:00 МСК
6.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
24
Тиоте
Шейк Тиоте
90
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
88
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
90
45
Митрович
Александар Митрович
33'
33'
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
40
Уилльямс
Каллум Уилльямс
35
Гибсон
Лайам Гибсон
47
Барласер
Даниэль Барласер
23
Савье
Анри Савье
28
Думбия
Сейду Думбия
17
Перес
Айосе Перес
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
4
Честер
Джеймс Честер
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
45
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
30
Сандро
Сандро
45
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
10
Аничебе
Виктор Аничебе
74
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
15
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
20
Притчард
Алекс Притчард
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино