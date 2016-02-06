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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 87
1:3
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Хут 3
Марез 48
Хут 60
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2016, 15:45 МСК
6.02.2016, 15:45 МСК
суббота
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Сильва
Давид Сильва
77
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
42
Туре
Яя Туре
52
16
Делф
Фабиан Делф
52
31
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
10
Агуэро
Серхио Агуэро
87'
87'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
3
Санья
Бакари Санья
22
Клиши
Гаэль Клиши
6
Фернандо
Фернандо
59
Целина
Берсант Целина
79
Гарсия
Ману Гарсия
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
3'
60'
3', 60'
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
86
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
81
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
48'
48'
77
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
30
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер