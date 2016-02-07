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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 90
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лингард 61
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2016, 19:00 МСК
7.02.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
59
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
21
Матич
Неманья Матич
67
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Оскар
Оскар
54
19
Коста
Диего Коста
90'
90'
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
6
Баба
Абдул Рахман Баба
17
Педро
Педро
10
Азар
Эден Азар
14
Траоре
Бертран Траоре
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
43
Бортуик-Джексон
Кэмерон Бортуик-Джексон
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
16
Кэррик
Майкл Кэррик
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
78
8
Мата
Хуан Мата
90
35
Лингард
Джесси Лингард
61'
61'
87
10
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
16
Ромеро
Серхио Ромеро
30
Варела
Гильермо Варела
33
МакНэйр
Патрик МакНэйр
28
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
21
Эррера
Андер Эррера
44
Перейра
Андреас Перейра
7
Депай
Мемфис Депай