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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Озил 22
Окслэд-Чемберлен 23
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2016, 16:30 МСК
7.02.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
3
Кук
Стив Кук
90
15
Смит
Адам Смит
90
7
Пью
Марк Пью
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
67
8
Артер
Гарри Артер
90
30
Ритчи
Мэтт Ритчи
67
20
Афобе
Беник Афобе
76
Запасные
23
Федеричи
Адам Федеричи
25
Дистен
Сильвен Дистен
19
Станислас
Джуниор Станислас
32
О'Кейн
Юнан О'Кейн
17
Кинг
Джошуа Кинг
12
Итурбе
Хуан Итурбе
28
Граббан
Льюис Граббан
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
17
Санчес
Алексис Санчес
80
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
22'
22'
90
14
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
23'
23'
69
12
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
3
Гиббс
Киран Гиббс
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
45
Ивоби
Алекс Ивоби