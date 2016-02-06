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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Лескотт 45
Агбонлахор 51
2:0
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
6 февр. 2016, 18:00 МСК
6.02.2016, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
31
Банн
Марк Банн
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
45'
45'
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
90
17
Верету
Жордан Верету
90
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
51'
51'
90
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
6
Кларк
Киран Кларк
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
40
Грилиш
Джек Грилиш
Норвич Сити
мин
13
Радд
Деклан Радд
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
17
Клозе
Тимм Клозе
90
28
О'Нил
Гари О'Нил
90
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
56
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
14
Хулахан
Весли Хулахан
56
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
80
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
1
Радди
Джон Радди
23
Ольссон
Мартин Ольссон
25
Пинту
Иво Пинту
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
22
Редмонд
Натан Редмонд
10
Джером
Кэмерон Джером
11
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд