Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Леннон 23
Баркли 88
Баркли 90
3:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
3 февр. 2016, 22:45 МСК
3.02.2016, 22:45 МСК
среда
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
16
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
90
15
Клеверли
Том Клеверли
90
20
Баркли
Росс Баркли
88'
90'
88', 90'
90
12
Леннон
Аарон Леннон
23'
23'
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
45
Запасные
36
Станек
Индржих Станек
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
21
Осман
Леон Осман
4
Гибсон
Даррон Гибсон
9
Коне
Аруна Коне
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
44
3
Дамметт
Пол Дамметт
45
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
25
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
23
Савье
Анри Савье
55
17
Перес
Айосе Перес
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
16
Ааронс
Роландо Ааронс
11
Гуффран
Йоан Гуффран
28
Думбия
Сейду Думбия
45
Митрович
Александар Митрович