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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 90
1:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 64
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
2 февр. 2016, 23:00 МСК
2.02.2016, 23:00 МСК
вторник
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
53
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
62
30
Сандро
Сандро
69
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90'
90'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
4
Честер
Джеймс Честер
8
Гарднер
Крейг Гарднер
20
Притчард
Алекс Притчард
10
Аничебе
Виктор Аничебе
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
59
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
45
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
64'
64'
90
10
Айю
Андре Айю
82
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис
9
Палоски
Альберто Палоски