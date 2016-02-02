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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Антонио 58
Куяте 85
2:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
2 февр. 2016, 22:45 МСК
2.02.2016, 22:45 МСК
вторник
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
4
Сонг
Александр Сонг
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
85'
85'
90
30
Антонио
Майкл Антонио
58'
58'
89
11
Валенсия
Эннер Валенсия
86
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
17
О'Брайен
Джой О'Брайен
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
20
Мозес
Виктор Мозес
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
39
Куллен
Джош Куллен
26
Елавич
Никица Елавич
Астон Вилла
мин
31
Банн
Марк Банн
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
25
Хиль
Карлес Хиль
71
17
Верету
Жордан Верету
90
11
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
80
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
18
Ричардсон
Киран Ричардсон
6
Кларк
Киран Кларк
38
Лайден
Джордан Лайден
42
Мэйсон
Ниалл Мэйсон
9
Синклейр
Скотт Синклейр
40
Грилиш
Джек Грилиш