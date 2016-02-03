Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
0:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
3 февр. 2016, 22:45 МСК
3.02.2016, 22:45 МСК
среда
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
5
Предль
Себастьян Предль
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
25
Холебас
Хосе Холебас
90
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
68
8
Бехрами
Валон Бехрами
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
64
29
Капу
Этьенн Капу
87
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
2
Ньом
Аллан Ньом
22
Абди
Альмен Абди
4
Суарес
Марио Суарес
17
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Анья
Икечи Анья
11
Амрабат
Нордин Амрабат
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
21
Матич
Неманья Матич
73
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Оскар
Оскар
90
19
Коста
Диего Коста
90
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
6
Баба
Абдул Рахман Баба
10
Азар
Эден Азар
14
Траоре
Бертран Траоре
36
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
16
Кенеди
Роберт Кенеди