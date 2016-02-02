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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
0:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 3
Кейн 30
Кейн 90
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
2 февр. 2016, 22:45 МСК
2.02.2016, 22:45 МСК
вторник
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
13
Радд
Деклан Радд
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
23
Ольссон
Мартин Ольссон
90
17
Клозе
Тимм Клозе
90
25
Пинту
Иво Пинту
90
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
70
27
Теттей
Александер Теттей
90
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
74
9
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
Запасные
1
Радди
Джон Радди
5
Мартин
Расселл Мартин
24
Беннетт
Райан Беннетт
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
14
Хулахан
Весли Хулахан
22
Редмонд
Натан Редмонд
10
Джером
Кэмерон Джером
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
27
Виммер
Кевин Виммер
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
3'
3'
45
7
Сон
Хын-Мин Сон
70
10
Кейн
Гарри Кейн
90'
30'
90'
30'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
16
Триппьер
Киран Триппьер
22
Шадли
Насер Шадли
28
Кэрролл
Том Кэрролл
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
11
Ламела
Эрик Ламела