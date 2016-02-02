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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 60
Варди 72
2:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
2 февр. 2016, 22:45 МСК
2.02.2016, 22:45 МСК
вторник
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
79
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
87
9
Варди
Джейми Варди
60'
72'
60', 72'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
30
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
24
Дайер
Натан Дайер
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
21
Лейва
Лукас Лейва
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
66
20
Лаллана
Адам Лаллана
90
23
Джан
Эмре Джан
75
11
Фирмино
Роберто Фирмино
87
Запасные
52
Уорд
Дэнни Уорд
4
Туре
Коло Туре
38
Фланаган
Джон Фланаган
24
Аллен
Джо Аллен
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
9
Бентеке
Кристиан Бентеке
33
Айб
Джордон Айб