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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
2 февр. 2016, 22:45 МСК
2.02.2016, 22:45 МСК
вторник
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
0
Жиру
Оливье Жиру
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
20
Фламини
Матье Фламини
85
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
11
Озил
Месут Озил
90
17
Санчес
Алексис Санчес
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
62
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
34
Коклен
Франсис Коклен
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
11
Тадич
Душан Тадич
69
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
83
10
Мане
Садио Мане
86
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Йошида
Мая Йошида
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
15
Мартина
Куко Мартина
4
Класи
Йорди Класи
19
Пелле
Грациано Пелле
20
Хуанми
Хуанми