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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Валенсия 1
Валенсия 56
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Агуэро 9
Агуэро 81
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
23 янв. 2016, 20:30 МСК
23.01.2016, 20:30 МСК
суббота
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
13
4
Сонг
Александр Сонг
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
30
Антонио
Майкл Антонио
65
11
Валенсия
Эннер Валенсия
1'
56'
1', 56'
87
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
21
Огбонна
Анжело Огбонна
22
Бирам
Сэм Бирам
35
Оксфорд
Рис Оксфорд
20
Мозес
Виктор Мозес
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
26
Елавич
Никица Елавич
Манчестер Сити
мин
1
Харт
Джо Харт
90
22
Клиши
Гаэль Клиши
90
26
Демикелис
Мартин Демикелис
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
3
Санья
Бакари Санья
90
21
Сильва
Давид Сильва
83
42
Туре
Яя Туре
90
18
Делф
Фабиан Делф
76
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
15
Навас
Хесус Навас
67
10
Агуэро
Серхио Агуэро
81'
9'
81'
9'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
69
Анхелиньо
Анхелиньо
25
Фернандиньо
Фернандиньо
6
Фернандо
Фернандо
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
72
Ихеначо
Келечи Ихеначо