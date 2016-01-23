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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
23 янв. 2016, 18:00 МСК
23.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
90
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
64
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
74
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
64
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
15
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
4
Честер
Джеймс Честер
10
Аничебе
Виктор Аничебе
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино
Астон Вилла
мин
31
Банн
Марк Банн
90
43
Сиссоко
Али Сиссоко
90
16
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
5
Окоре
Жорес Окоре
90
4
Ричардс
Майка Ричардс
90
8
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Бакуна
Леандро Бакуна
90
15
Вествуд
Эшли Вествуд
90
25
Хиль
Карлес Хиль
90
27
Козак
Либор Козак
64
19
Айю
Жордан Айю
90
Запасные
1
Гьюзан
Брэд Гьюзан
6
Кларк
Киран Кларк
38
Лайден
Джордан Лайден
9
Синклейр
Скотт Синклейр
40
Грилиш
Джек Грилиш
17
Верету
Жордан Верету
39
Жестеде
Руди Жестеде