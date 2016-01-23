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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
Игало 46
Кэткарт 58
2:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ласселлс 71
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
23 янв. 2016, 18:00 МСК
23.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
58'
58'
90
16
Аке
Натан Аке
90
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
89
8
Бехрами
Валон Бехрами
90
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
77
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
46'
46'
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
18
Пантилимон
Костел Пантилимон
5
Предль
Себастьян Предль
2
Ньом
Аллан Ньом
22
Абди
Альмен Абди
17
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Анья
Икечи Анья
11
Амрабат
Нордин Амрабат
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
88
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
71'
71'
90
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
16
Ааронс
Роландо Ааронс
59
23
Савье
Анри Савье
59
45
Митрович
Александар Митрович
90
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
27
Тэйлор
Стивен Тэйлор
31
Марво
Сильвен Марво
20
Товен
Флориан Товен
11
Гуффран
Йоан Гуффран
29
Ривьер
Эммануэль Ривьер
17
Перес
Айосе Перес