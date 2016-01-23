Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Норвич Сити
Норвич
Мбокани 27
Нейсмит 41
Хулахан 53
Бассонг 90
4:5
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 18
Хендерсон 54
Фирмино 61
Милнер 73
Лаллана 90
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
23 янв. 2016, 15:45 МСК
23.01.2016, 15:45 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Норвич Сити
мин
13
Радд
Деклан Радд
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
6
Бассонг
Себастьен Бассонг
90'
90'
90
5
Мартин
Расселл Мартин
90
24
Пинту
Иво Пинту
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
68
18
Дорранс
Грэм Дорранс
90
16
Хулахан
Весли Хулахан
53'
53'
67
8
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
7
Нейсмит
Стивен Нейсмит
41'
41'
78
14
Мбокани
Дьемерси Мбокани
27'
27'
90
Запасные
1
Радди
Джон Радди
23
Ольссон
Мартин Ольссон
5
Клозе
Тимм Клозе
21
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
16
Джарвис
Мэттью Джарвис
32
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
10
Джером
Кэмерон Джером
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
18
Морено
Альберто Морено
90
4
Туре
Коло Туре
90
17
Сахо
Мамаду Сахо
90
2
Клайн
Натаниэл Клайн
90
33
Айб
Джордон Айб
57
21
Лейва
Лукас Лейва
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
54'
54'
75
23
Джан
Эмре Джан
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
73'
73'
90
11
Фирмино
Роберто Фирмино
18'
61'
18', 61'
90
Запасные
40
Уорд
Дэнни Уорд
19
Колкер
Стивен Колкер
38
Фланаган
Джон Фланаган
20
Лаллана
Адам Лаллана
90'
24
Аллен
Джо Аллен
53
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра
9
Бентеке
Кристиан Бентеке