Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Дринкуотер 43
Варди 67
Ульоа 87
3:0
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
23 янв. 2016, 18:00 МСК
23.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Лестер Сити
мин
0
Оказаки
Синджи Оказаки
62
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
88
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
43'
43'
90
14
Канте
Н'Голо Канте
90
9
Варди
Джейми Варди
67'
67'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
32
Шварцер
Марк Шварцер
27
Василевски
Марцин Василевски
33
Инлер
Гекхан Инлер
10
Кинг
Энди Кинг
22
Грей
Демарай Грей
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
87'
24
Дайер
Натан Дайер
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
30
26
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
22
Шакири
Джердан Шакири
79
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
71
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
11
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
12
Уилсон
Марк Уилсон
16
Адам
Чарли Адам
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
9
Одемвингие
Питер Одемвингие
25
Крауч
Питер Крауч
27
Кркич
Боян Кркич