Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Корк 26
1:2
Матч завершен
Суонси
Суонси
Сигурдссон 17
Айю 34
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
24 янв. 2016, 16:30 МСК
24.01.2016, 16:30 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
24
Ховард
Тим Ховард
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
25
Мори
Рамиро Мори
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
8
Овьедо
Брайан Овьедо
67
17
Бешич
Мухамед Бешич
11
20
Баркли
Росс Баркли
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
28
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
19
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
22
Пиенаар
Стивен Пиенаар
21
Осман
Леон Осман
12
Леннон
Аарон Леннон
15
Клеверли
Том Клеверли
9
Коне
Аруна Коне
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
22
Ранхель
Анхель Ранхель
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
77
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
24
Корк
Джек Корк
26'
26'
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
17'
17'
90
10
Айю
Андре Айю
34'
34'
89
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
26
Ноутон
Кайл Ноутон
2
Амат
Жорди Амат
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
58
Барроу
Моду Барроу
11
Эмнес
Марвин Эмнес
17
Эдер
Эдер