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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Вертонген 30
1:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 63
Алли 84
Шадли 90
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
23 янв. 2016, 18:00 МСК
23.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
0
Уикхэм
Коннор Уикхэм
90
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
6
Данн
Скотт Данн
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
23
Суаре
Папе Суаре
90
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
90
7
Кабай
Йоан Кабай
86
28
Ледли
Джо Ледли
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
79
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Йединак
Майл Йединак
22
Матч
Джордон Матч
29
Шамах
Маруан Шамах
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
0
Кейн
Гарри Кейн
63'
63'
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
30'
30'
75
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
16
Триппьер
Киран Триппьер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
89
15
Дайер
Эрик Дайер
56
20
Алли
Деле Алли
84'
84'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
27
Виммер
Кевин Виммер
22
Шадли
Насер Шадли
90'
28
Кэрролл
Том Кэрролл
6
Бенталеб
Набиль Бенталеб
11
Ламела
Эрик Ламела