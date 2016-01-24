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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Коста 23
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
24 янв. 2016, 19:00 МСК
24.01.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
11
Озил
Месут Озил
90
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
57
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
75
12
Жиру
Оливье Жиру
22
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
17
Санчес
Алексис Санчес
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
26
Терри
Джон Терри
90
5
Зума
Курт Зума
90
2
Иванович
Бранислав Иванович
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
21
Матич
Неманья Матич
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
12
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
22
Виллиан
Виллиан
90
8
Оскар
Оскар
77
19
Коста
Диего Коста
23'
23'
69
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
6
Баба
Абдул Рахман Баба
10
Азар
Эден Азар
14
Траоре
Бертран Траоре
35
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
18
Реми
Лоик Реми