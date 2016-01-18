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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Суонси
Суонси
Уилльямс 27
1:0
Матч завершен
Уотфорд
Уотфорд
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
18 янв. 2016, 23:00 МСК
18.01.2016, 23:00 МСК
понедельник
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
6
Уилльямс
Эшли Уилльямс
27'
27'
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
7
Бриттон
Леон Бриттон
90
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
66
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
87
24
Корк
Джек Корк
90
23
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
10
Айю
Андре Айю
82
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
2
Амат
Жорди Амат
22
Ранхель
Анхель Ранхель
20
Монтеро
Джефферсон Монтеро
58
Барроу
Моду Барроу
18
Гомис
Бафетимби Гомис
11
Эмнес
Марвин Эмнес
Уотфорд
мин
1
Гомес
Эурелью Гомес
90
3
Бритос
Мигель Бритос
90
15
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
90
2
Ньом
Аллан Ньом
74
16
Аке
Натан Аке
90
8
Бехрами
Валон Бехрами
87
7
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
29
Капу
Этьенн Капу
90
23
Уотсон
Бен Уотсон
90
24
Игало
Одион Игало
90
9
Дини
Трой Дини
90
Запасные
34
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
5
Предль
Себастьян Предль
14
Паредес
Хуан Карлос Паредес
22
Абди
Альмен Абди
17
Гедиура
Адлан Гедиура
21
Анья
Икечи Анья
10
Уларе
Обби Уларе