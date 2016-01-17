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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
17 янв. 2016, 19:15 МСК
17.01.2016, 19:15 МСК
воскресенье
Крейг Поусон
Крейг Поусон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
22
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
86
6
Уилэн
Гленн Уилэн
90
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
87
27
Кркич
Боян Кркич
63
19
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
11
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
29
Хаугор
Якоб Хаугор
5
Муниеса
Марк Муниеса
16
Адам
Чарли Адам
15
ван Гинкел
Марко ван Гинкел
9
Одемвингие
Питер Одемвингие
25
Крауч
Питер Крауч
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Арсенал
мин
33
Чех
Петр Чех
90
18
Монреаль
Начо Монреаль
90
4
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
24
Бельерин
Эктор Бельерин
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
20
Фламини
Матье Фламини
90
16
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
90
14
Уолкотт
Тео Уолкотт
71
12
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
13
Оспина
Давид Оспина
3
Гиббс
Киран Гиббс
21
Чамберс
Калум Чамберс
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
8
Артета
Микель Артета
35
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
45
Ивоби
Алекс Ивоби