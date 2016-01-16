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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Уорд-Проус 6
Уорд-Проус 35
Тадич 72
3:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2016, 18:00 МСК
16.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
84
6
Фонте
Жозе Фонте
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
73
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
6'
35'
6'
35'
90
10
Мане
Садио Мане
63
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
1
Дэвис
Келвин Дэвис
3
Йошида
Мая Йошида
15
Мартина
Куко Мартина
11
Тадич
Душан Тадич
72'
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Пелле
Грациано Пелле
20
Хуанми
Хуанми
Вест Бромвич
мин
13
Майхилл
Боаз Майхилл
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Ольссон
Йонас Ольссон
45
23
Маколи
Гарет Маколи
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
8
Гарднер
Крейг Гарднер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
45
29
Сессеньон
Стефан Сессеньон
63
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
5
Якоб
Клаудио Якоб
90
10
Аничебе
Виктор Аничебе
90
Запасные
1
Фостер
Бен Фостер
4
Честер
Джеймс Честер
11
Брант
Крис Брант
19
МакМанаман
Каллум МакМанаман
33
Рондон
Хосе Саломон Рондон
17
Ламберт
Рики Ламберт
18
Бераино
Саидо Бераино