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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Перес 6
Вейналдум 15
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Елавич 49
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
16 янв. 2016, 18:00 МСК
16.01.2016, 18:00 МСК
суббота
Нил Суорбрик
Нил Суорбрик
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
21
Эллиот
Роб Эллиот
90
2
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
22
Янмаат
Дэрил Янмаат
90
18
Мбемба
Ченсэл Мбемба
90
3
Дамметт
Пол Дамметт
57
7
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
15'
15'
90
4
Коулбэк
Джек Коулбэк
90
12
Шелви
Джонджо Шелви
90
45
Митрович
Александар Митрович
90
17
Перес
Айосе Перес
6'
6'
80
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
15
Ласселлс
Джамал Ласселлс
16
Ааронс
Роландо Ааронс
11
Гуффран
Йоан Гуффран
29
Ривьер
Эммануэль Ривьер
23
Савье
Анри Савье
36
Тони
Айван Тони
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
75
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
27
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
45
30
Антонио
Майкл Антонио
70
11
Валенсия
Эннер Валенсия
90
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
2
Рид
Уинстон Рид
12
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
4
Сонг
Александр Сонг
20
Мозес
Виктор Мозес
39
Куллен
Джош Куллен
26
Елавич
Никица Елавич
49'